DRS dedicou uma semana com eventos para assinalar Dia Mundial da Saúde

A DRS promoveu as comemorações do Dia Mundial da Saúde, dedicando uma semana de trabalhos com vários debates para a construção participativa das melhores estratégias multissectoriais, para melhorar a saúde e promover a qualidade de vida da nossa população.

Este ano de 2024 as comemorações do dia estiveram subordinadas ao tema a 'Minha Saúde, meu direito', em clara harmonia com os desafios expressos no Plano Regional de Saúde, que coloca a saúde no centro dos processos de decisão em todos os sectores da sociedade.

Durante a semana de 8 a 12 de Abril, no Centro Cultural Quinta Magnólia, especialistas de múltiplas áreas e sectores, assim como representantes dos cidadãos, debateram os seguintes temas:

- A promoção da saúde... criação de ambientes e comunidades saudáveis.

Nesta questão prevaleceu a ideia de que, além da informação, a sensibilização e a mobilização das massas é o maior desafio. Destacou-se o papel da comunicação e a importância do marketing da saúde. Acerca dos ambientes e comunidades saudáveis, salientou-se a importância de criar e tornar mais acessível as infraestruturas desportivas, alimentos saudáveis, e atividades promotoras da saúde global.

- A prevenção da doença.

No adulto, focou-se a prevenção desde o lazer ao contexto laboral, das doenças infeciosas, aos acidentes, consumos de substâncias psicoativas e à doença mental.

A prevenção ao longo da vida e das crianças como alvo e veículo da educação para a prevenção, nas quais as abordagens devem ser integradas e não múltiplas e competitivas, de forma a não sobrecarregar esta população, sob o risco de reverter interesse.

- A protecção da saúde, preparação e resposta a emergências.

Desta discussão sobressaiu a realidade de riscos crescentes, de natureza global, para os quais as ações locais são significativas.

Para uma resposta mais rápida e eficaz é fundamental a proteção da floresta e conservação do ambiente, a gestão do impacto das alterações climáticas, a necessária e evidente capacitação e consolidação da resposta a eventos críticos e, a necessidade de reforço dos mecanismos de vigilância e alerta em saúde.

- O progresso do sistema regional de saúde.

O sistema regional de saúde enfrenta desafios nas respostas às necessidades de uma população envelhecida e de uma região que se quer sustentável. O serviço público de saúde e a complementaridade do serviço privado, o papel e expansão do espaço de intervenção do sector farmacêutico e a necessária dinâmica, flexibilidade e articulação, no sentido de garantir uma resposta cabal às necessidades de saúde da população.

No sector económico, destacou-se a indissociável ligação ao setor da saúde, lançando-se o desafio de ações concertadas, com a saúde no centro da decisão.

- O direito à saúde.

Destacaram-se as questões éticas, as responsabilidades e o direito à saúde, quer no setor público quer no privado, as condicionantes da área social no direito à saúde e, a perspetiva e a visão dos beneficiários.