Registo de Navios da Madeira quadruplicou na última década

O Registo Internacional de Navios da Madeira tem actualmente perto de mil grandes navios registados, quando em 2014 eram menos de 250.

"O Registo de Navios quadruplicou desde 2014", destacou o presidente do Governo Regional, à margem da sessão do Seminário Anual da ECASBA a decorrer da Gare Marítima do Porto do Funchal.

Sobre a pretendida ampliação da 'Pontinha', Miguel Albuquerque confirma que é um projecto adiado, que deverá ser reavaliado após a conclusão da grande obra do novo hospital do Funchal, por considerar que no futuro o Porto do Funchal terá de crescer, embora admita que essa desejada ampliação venha a ser concretizada já num governo pós-Albuquerque.

Ainda sobre o significativo crescimento no Registo de Navios, destaca "o reflexo bastante importante" que tal representa no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), que já ultrapassou (2022) os 4 mil postos de trabalho directos, contribuindo para o crescimento superior a 17% do CINM comparativamente ao ano anterior.