Muitos veículos a circular nas estradas da Madeira

Até ao momento, não há registo de congestionamentos ou acidentes na Via Rápida.

Ainda assim, encontram-se muitos veículos a circular em determinadas zonas, como no Túnel da Abegoaria Oeste (Norte).

Regista-se igualmente algum movimento no Viaduto do Comboio sem, no entanto, causar constrangimentos aos automobilistas.

Há que ter ainda especial atenção na Ponte do Ribeiro Seco, onde se verifica muitos carros a circular.

Já no centro de Funchal, regista-se o habitual pára-arranca na Avenida do Mar, assim como na Rua Visconde Anadia, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua do Matadouro e Rua Conde Carvalhal.