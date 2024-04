Proveitos no alojamento turístico continuam a bater recordes

Os proveitos totais e os de aposento no segundo mês de 2024 continuam a estabelecer novos recordes no alojamento turístico da Madeira, apresentando em Fevereiro "crescimentos homólogos de 11,0% e de 10,1%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 41,9 e nos 29,1 milhões de euros", refere a Direcção Regional de Estatística. Como referido, constituem, ambos, novos recordes nos resultados do sector do alojamento, uma vez que Fevereiro de 2023 já constituíam recordes face aos anos anteriores.

"No País, no mês em referência, as variações homólogas foram igualmente positivas, tanto nos proveitos totais (+13,0%), como nos de aposento (+13,1%). Em termos acumulados, as variações, na Região, foram de 9,4% e 8,8%, respetivamente", acrescenta a DREM, atestando igualmente recorde quando se junta Janeiro a Fevereiro e são bons indicadores para o ano que ainda vai no início.

Estes números são comprovados pelos outros indicadores. "No mês de Fevereiro de 2024, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 58,52 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +3,0% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 81,49€, em Fevereiro de 2023, para 85,59€, em Fevereiro de 2024 (+5,0% de variação homóloga)", ambos superando anteriores marcas.

No acumulado de Janeiro e Fevereiro de 2024, "verificou-se um RevPAR de 54,38 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +4,6% em relação ao período homólogo, e de 58,08 euros no sector da hotelaria (+4,6%). No ADR, os valores são mais elevados, totalizando os 85,92 euros no conjunto do alojamento turístico (+7,6% que no período homólogo) e os 88,29 euros na hotelaria (+7,4%)", atesta a DREM.

Isto apesar de os hóspedes entrados continuarem a crescer mas a um ritmo inferior ao do ano passado face a 2022, embora as dormidas acompanhem o crescimento dos indicadores anteriores. "Nos dois primeiros meses de 2024, as dormidas no total do alojamento turístico da Região observaram um acréscimo de 4,2% face ao período homólogo, aproximando-se dos 1,5 milhões, enquanto os hóspedes entrados aumentaram 1,5%", aponta.

Diz ainda a autoridade estatística que "considerando as dormidas, os 10 principais mercados emissores representaram 81,5% do total, no mês de Fevereiro de 2024. Neste conjunto de países, sobressaem, com um peso superior e uma variação positiva, o Reino Unido (21,7% do total; +8,5% que em Fevereiro de 2023), a Alemanha (19,9% do total; +5,3% que em Fevereiro de 2023) e Portugal (14,9% do total; +1,3% que em Fevereiro de 2023). De salientar que a Polónia se destaca como mercado emergente (7,9% do total), registando uma variação homóloga positiva robusta de 25,3%, posicionando-se assim acima do mercado francês (4,7% do total; -8,5%) em termos do peso no total de dormidas".

Assim, a autoridade realça que "na Região Autónoma da Madeira (RAM), o alojamento turístico registou a entrada de 147,1 mil hóspedes, no mês de Fevereiro de 2024, com as dormidas a ultrapassarem as 784,8 mil, correspondendo a variações positivas de 5,1% e 8,6%, respetivamente. O segmento da hotelaria concentrou 71,7% das dormidas de Fevereiro de 2024 (563,1 mil), crescendo 4,7% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (25,9% do total) e o turismo no espaço rural (2,3% do total) subiram 21,9% e 2,1%, pela mesma ordem", todas mantendo a sua representatividade, destacando-se aqui o crescimento exponencial do alojamento local.

Foto DREM

Importa dizer que "para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE (também esta manhã), é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico registaram um crescimento de 4,9% relativamente a Fevereiro de 2023, tendência idêntica à observada a nível nacional (+6,4%)". Ou seja, sem o AL com menos de 10 camas, as dormidas crescem somente 4,9% e não 8,6%.

Importante também a taxa de ocupação-cama em Fevereiro, que "foi de 60,0%, 1,0 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo (59,0%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 68,4% (69,7% em Fevereiro de 2023). É importante salientar que estes resultados podem ter sido ligeiramente influenciados pelo efeito do calendário do ano de 2024, que, por ser um ano bissexto, teve mais um dia em Fevereiro do que no mesmo mês do ano anterior", justifica a DREM.

Nota ainda ao facto de os turistas estarem a passar mais tempo na Madeira do que há um ano. "No mês de Fevereiro de 2024, o valor da estada média no conjunto do alojamento turístico registou um aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,60 noites), fixando-se nas 4,82 noites", conclui.