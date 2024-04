Arranca Web Summit Rio com 1.000 'startups' e participação recorde portuguesa

O Rio de Janeiro é, a partir de hoje, o centro mundial para a inovação tecnológica, com mais de 1.000 'startups' e uma participação recorde portuguesa na 2.ª edição da Web Summit na 'cidade maravilhosa'.

O Riocentro, na Barra da Tijuca, vai receber até quinta-feira mais de 30.000 participantes, de pelo menos 100 países, mais de 1.000 'startups', cerca de 600 investidores e 600 oradores, numa estrutura apoiada por mais de 210 parceiros e 400 voluntários, de acordo com a organização.

Trata-se de um aumento significativo em relação à primeira edição, no ano passado, que contou com a participação de 21.000 pessoas.

A organização destacou ainda que cerca de 45% das 'startups' presentes são fundadas por mulheres: "Esta é a maior proporção de 'startups' fundadas por mulheres num evento Web Summit e o maior encontro de mulheres fundadoras num evento na América do Sul".

O foco para este ano está centrado na inteligência artificial, sublinhou ainda a organização, e "estará no topo da agenda em todos os setores e palcos, com os líderes da indústria e os inovadores a debaterem as aplicações quotidianas e o futuro da inteligência artificial".

De acordo com o relatório "Potenciais Impactos Económicos do Web Summit Rio", divulgado no ano passado, as seis edições que estão previstas decorrerem no Rio de Janeiro, até 2028, têm potencial para atrair mais de 800 mil pessoas, e deverão injetar na economia carioca cerca de 1,2 mil milhões de reais (cerca de 250 milhões de euros).

Do lado português, estão presentes 31 'startups' ligadas a áreas de soluções de 'software', metaverso, inteligência artificial e 'blockchain', entre outras, numa participação recorde.

Na edição anterior, 25 'startups' portuguesas participaram no evento, sendo a segunda maior delegação estrangeira logo atrás dos Estados Unidos, disse em entrevista à Lusa, à época, o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave.

Este ano, o evento tecnológico "contará com a presença de uma delegação portuguesa de 31 'startups' apoiada pela Startup Portugal, em colaboração com o município de Lisboa", refere a organização em comunicado.

Dessas, 12 participam na cimeira tecnológica no âmbito da iniciativa Business Abroad e empregam mais de 260 trabalhadores, tendo já levantado "investimento de 'venture capital' e 'business angels' de, no total, mais de 13 milhões de euros", acrescenta o documento.

Como forma de arranque, decorre hoje uma reunião entre a delegação portuguesa e intervenientes locais, num encontro mediado pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, em colaboração com a Startup Portugal e a Lisboa Unicorn Capital, e com várias sessões sobre processos legais, fiscais e oportunidades de negócio no país.

As 31 'startups' portuguesas na Web Summit Rio são ambi.careers, Biometrid, Dizconto, Enline, Frontfiles, Health4All, Hoopers, Hortee, Greenmetrics.ai, InAppStory, Infinite Foundry, Interpretica, iTRecruiter, Keeptip, Marvin AI, Mediaprobe, Modatta, My Data Manager, Mycareforce, Naoris Protocol, Networkme, Propel, SheerMe, Splink, SpotGames, Surf Eye, Tokenwised, uBits, Vawlt, Wiseworld, Zizu.

Cabo Verde é outro dos países lusófonos representados, com três 'startups' (RiftOne, Health360 e Fit CV) a participarem no evento que decorre de 15 a 18 no Rio de Janeiro.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa registou também, além do Rio de Janeiro, uma expansão para o Médio Oriente, com a Web Summit Qatar que se realizou no início de 2024.