A Ilha da Boavista é a terceira maior do arquipélago de cabo Verde e um paraíso tropical de rara beleza natural, onde os extensos areais de areia branca e fina contrastam com o mar azul-turquesa de águas tépidas durante todo o ano.

Considerada a ilha da tranquilidade, é o destino ideal para toda a família, quer seja para relaxar ao sol, dar longas caminhadas pelas dunas, fazer passeios de barco, mergulho, ou, para os mais românticos, dançar ao som da morna.

É, por isso e muito mais, a nossa sugestão para umas férias perfeitas de Verão.

Cabo Verde | Ilha de Boavista

Preço: desde 859€ por pessoa

Partidas: Porto

Datas: 28 de Junho a 6 de Setembro 2024

Duração: 7 noites

Inclui: voo especial Smartwings Porto / Boavista / Porto em classe económica “S” com bagagem de porão até 15kg, 7 noites de alojamento no Hotel Ouril 3* com pequeno-almoço, transporte partilhado de/para aeroporto com assistência local, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxa turística (cerca de 2 euros por pessoa/noite) paga localmente nos hotéis, despesa de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Ilha da Boavista em Solférias; Boavista - Cabo Verde - Foto de Nick Fewings na Unsplash; Ilha da Boavista em Solférias; Cabo Verde - Foto de Kristin Wilson na Unsplash