Amir falha recepção ao Santa Clara por lesão

É a grande ausência nos verde-rubros. O guarda-redes Amir vai falhar a recepção ao Santa Clara devido a lesão no joelho direito, contraída no jogo da jornada anterior frente ao Torreense. Esta noite, nos Barreiros, em jogo da 29.ª jornada da II Liga de futebol, o iraniano será substituído no 'onze' por Samu Silva.

Eis as escolhas iniciais do treinador Fábio Pereira: Samu Silva, Tiago Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, René Santos, Bernardo Gomes, Xadas, Euller, Lucas e Higor Platiny.

No banco estão: Pedro Teixeira, Zainadine, Diogo Mendes, Tavares, Edgar Costa, Dylan, Borukov, Francisco Gomes e França.

O Santa Clara, orientado por Vasco Matos, apresenta o seguinte 'onze' nos Barreiros: Gabriel Batistas, Lucas Soares, Rocha, Rafael Sousa, Ricardinho, Pedro Ferreira, Adriano, Paulo Henrique, Bruno Almeida, Vinícius e Safira.

O Marítimo entra em campo como 4.º classificado com 50 pontos e está a nove pontos do Santa Clara, que está na liderança do campeonato. Pelo meio estão AVS com 59 pontos e Nacional com 56, estes dois já com os respectivos jogos realizados nesta 29.ª jornada.

O jogo nos Barreiros começa às 20h30. Cláudio Pereira, de Aveiro, é o árbitro. O jogo tem transmissão em directo na SportTV1. O relato passa na TSF-Madeira.