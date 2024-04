Estados Unidos não participarão em eventual resposta israelita contra o Irão

Os Estados Unidos não participarão em qualquer ação de retaliação israelita contra o Irão, garantiu um alto responsável norte-americano.

Os Estados Unidos não participarão em qualquer retaliação israelita contra o Irão, na sequência do ataque aéreo sem precedentes contra Israel, afirmou hoje um alto responsável norte-americano, segundo a agência de notícias francesa AFP.

"Não faremos parte de qualquer resposta que pretendam dar", disse aquele responsável aos jornalistas sob condição de anonimato. E reforçou: "Não nos vemos a participar num tal ato".

O Irão lançou no sábado um ataque contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

"O Irão lançou drones a partir do seu território em direção a Israel", disse Daniel Hagari pouco depois das 23:00 (20:00 GMT) de sábado.

As tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.