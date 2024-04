PSD destaca medidas do Governo para sustentabilidade do Turismo na Madeira

O PSD evidenciou, hoje, o contributo do Turismo "no desenvolvimento e crescimento da Região e na vida dos madeirenses", destacando as medidas implementadas pelo executivo liderado por Miguel Albuquerque "em termos de qualidade do destino, tornando-o cada vez mais atrativo e sustentável".

"Queremos, acima de tudo, destacar a importância histórica, actual e futura, do turismo para a Região. É fundamental que se perceba todo o percurso que percorremos até aqui para atingirmos os níveis de excelência no Turismo, reconhecendo sempre que este é um setor fundamental para a Madeira e para os madeirenses, mesmo numa altura em que a Região tem outros instrumentos de captação de investimento”, sublinhou Brício Araújo, porta-voz da iniciativa promovida, este domingo, pelo Grupo Parlamentar do PSD Madeira, junto aos Jardins do Lido.

O social-democrata recordou que o executivo PSD/CDS "já neste Programa de Governo importantes medidas no sentido de continuar a assegurar equilíbrios e dar mais qualidade ao nosso turismo", que "não foram concretizadas por vicissitudes políticas" [leia-se a demissão de Miguel Albuquerque e convocação de eleições antecipadas]. Não obstante, "o compromisso mantém-se", vincou Brício Araújo.

"Este é um compromisso muito claro, obviamente tendo sempre consciência da importância que o Turismo continuará a ter para o desenvolvimento da Região, para o crescimento da nossa economia e para todos os madeirenses", enfatizou.

O social-democrata esclareceu ainda que "a estratégia no Turismo não se limita apenas à perspectiva dos visitantes, uma vez que as medidas específicas garantem benefícios que assegura mais qualidade de vida aos residentes locais, aos madeirenses".

“Nos últimos dois anos, batemos recordes a nível do turismo, mas é importante também que esses números se possam refletir na qualidade de vida diária dos madeirenses e é por isso que defendemos um turismo com regras e de qualidade", afirmou o porta-voz, acrescentando que “fizemos um esforço enorme para chegar a este patamar e não podemos agora recuar ou inverter este percurso. Isso seria mau para a economia e para os madeirenses”.