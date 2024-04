PSD quer "manter o crescimento das empresas, do emprego e dos salários"

Jaime Filipe Ramos afirmou, hoje, que o PSD está "empenhado em manter e fortalecer" a "dinâmica de recuperação económica na Madeira", com foco no aumento do emprego e dos salários.

"Com as empresas a crescer, crescemos todos, crescem os trabalhadores, cresce a economia e cresce a Região no seu todo", sublinhou o social-democrata durante uma visita à Fábrica Santo António, no centro do Funchal.

O porta-voz desta iniciativa relembrou que "esta é uma empresa de referência, na qualidade e na inovação e que demonstra a competitividade das nossas empresas".

"Empresas como esta, conseguiram sobreviver ao covid com apoios públicos que foram essenciais nessa fase e também com apoios que têm sido feitos desde 2019 até à data, que são mais 240 milhões de euros em incentivos", evidenciou Jaime Filipe Ramos.

Além da "resiliência das empresas", o social-democrata realçou que "também tem feito uma coisa muito importante, que é melhorar as condições dos trabalhadores, do ponto de vista dos salários e do emprego". "É isto que nós queremos para a economia regional", reforçou.

É importante relembrar que, sob a liderança de Miguel Albuquerque, tem sido possível ter, na Região, o imposto mais baixo do país de IRC e ter, sobretudo, aquilo que foi a maior redução fiscal de sempre na Região. Jaime Filipe Ramos

Na ocasião foi também anunciado que, em breve, o Governo Regional lançará novos apoios nas áreas da inovação e internacionalização.

"Com mais apoios e menos fiscalidade, o PSD visa continuar neste rumo positivo após 26 de maio, proporcionando maior rendimento às famílias e às empresas da Região", rematou Jaime Filipe Ramos.