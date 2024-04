Secretária da Agricultura e Ambiente em Câmara de Lobos para "alinhar prioridades"

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com a sua equipa de governação, esteve no concelho de Câmara de Lobos, onde reuniu com o executivo camarário liderado por Leonel Correia da Silva.

Segundo a tutela, no âmbito desta reunião, foram "alinhadas prioridades para às áreas da Agricultura, Ambiente e Florestas", nomeadamente "caminhos agrícolas e florestais e, em especial a faixa, corta fogo".

O executivo assumiu também o "compromisso da descentralização dos serviços de atendimento na parte de apoio aos agricultores", cujo calendário com locais e datas será publicitado "em breve".

Foi ainda abordada a intervenção no Garachico, "que constitui uma prioridade para a ARM".

Por parte do IVBAM, prossegue o contacto de proximidade com a preocupação em aumentar o rendimento dos viticultores.

O sector da banana foi outro dos temas abordados, onde a nova gerência deu a conhecer o plano de acção para 2024, em particular "o esforço para aproveitamento de todo o produto".

A secretária regional de Agricultura e Ambiente manifestou ainda "total disponibilidade para articular e harmonizar os interesses locais concelhios e regionais, nomeadamente no que respeita ao Teleférico do Curral das Freiras e à Frente Mar".