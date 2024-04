Já é conhecida a chave do sorteio número 030/2024 do Euromilhões desta sexta-feira, 12 de Abril. O conjunto premiado é composto pelos números 2 - 3 - 12 - 16 - 45. As estrelas 2 e 11.

Em jogo está um Jackpot de 95 milhões de euros.

Também já é conhecido o código sorteado no Sorteio nº 015/2024 do M1lhão. É o WPH 32218.