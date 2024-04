Governo atribui meio milhão de euros à Escola Superior de Enfermagem

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu, ao início da tarde, no salão nobre do Governo Regional, na cerimónia de assinatura de contrato-programa entre o Governo Regional e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

O contrato em causa define o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, no valor de 500 mil euros, à Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny com vista a apoiar os encargos com a formação de enfermeiros para o SESARAM.

Na área da saúde, a escola São José Cluny assegura ensino, presentemente, a mais de 300 alunos. A concluir o curso de enfermagem, este ano, estão 36 alunos.