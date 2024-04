Pingo Doce doou 301 toneladas de alimentos a instituições da Madeira

O grupo Pingo Doce doou, em 2023, mais de 301 toneladas de excedentes alimentares a 24 instituições da Madeira.

Em causa está um apoio baseado na doação de excedentes alimentares, ou seja, alimentos que mantêm todas as características nutricionais e que estão aptos para consumo, mas que já não podem ser vendidos, nomeadamente por terem as suas embalagens danificadas ou por se aproximarem do fim da data de validade.

Entre as associações beneficiárias estão o CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, a Associação Mão Solidária ou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta.

"Este apoio às comunidades faz parte da nossa forma de estar enquanto empresa e enquanto supermercado de bairro que está presente no dia a dia das pessoas. Procuramos, desta forma, retribuir com aquilo em que somos especialistas, a comida, contribuindo para minimizar desigualdades na sociedade, pelo acesso à alimentação", vinca Filipa Pimentel, directora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

A nível nacional, as doações realizadas pelo Pingo Doce ascenderam as 5,3 mil toneladas e abrangeram mais de 520 instituições de cariz social.