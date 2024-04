SESARAM promove acções sobre controlo de infecção

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM), através da Unidade Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos (UL-PPCIRA) está a realizar várias sessões de formação teórico-prática sobre precauções básicas de controlo de infecção relativamente às Enterobacterales Produtoras de Carbapenemases (EPC).

Trata-se de superbactérias resistentes à maioria dos antibióticos, o que dificulta o tratamento e favorece o aparecimento de outras bactérias resistentes, podendo causar infecções em diversas partes do corpo.

Dirigidas às ajudantes de Acção Direta da Unidade de Apoio Integral Domiciliário (UAID) da Rede de Cuidados Continuados, estas acções são dinamizadas pelas enfermeiras Sónia Gonçalves e Bernardete Castro, da UL-PPCIRA.

Até ao momento já ocorreram duas sessões, uma no auditório da Segurança Social, no Funchal, e outra no auditório da Unidade de Alzheimer, na Ribeira Brava. Estão ainda previstas mais sessões, de modo a abranger toda a equipa da UAID.

A transmissão por EPC pode ocorrer através do toque, por falta de higienização das mãos ou pelo contacto com superfícies e objectos contaminados, pelo que a correcta lavagem das mãos é essencial para evitar o contágio.