O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, desafiou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a apresentar uma moção de confiança.

"A única forma de nós clarificarmos este tema é o líder do governo apresentando uma moção de confiança", desafiou Pedro Nuno Santos em declarações aos jornalistas no parlamento, no primeiro dia do debate do Programa do Governo.