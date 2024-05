Violência doméstica também nos ricos e famosos, constata Visão

Bom dia. Entre o debate político e outras temáticas da justiça dos jornais nacionais, hoje também saem as revistas com uma...visão diferente...

Na revista Visão:

- "Os ricos e os famosos também batem. O que revelam os processos judiciais sobre o flagelo da violência doméstica em Portugal e as denúncias nas classes altas"

- "Polémica. Imigrantes com vidas suspensas na AIMA"

- "Ai Weiwei. 'O Ocidente precisa de criar inimigos'"

- "Desporto. A hora dos grandes investidores"

Na revista Sábado:

- "Exclusivo. O diário secreto do investigador de Sócrates [Novo livro revela as escutas telefónicas do caso Face Oculta]"

- "A vida incrível de Betty, de secretária da Pepsi a mulher de um negociante de diamantes. Toda a história da relação com José Castelo Branco"

- "Saga dos Moser. A família que quis transformar o Estoril na Côte d'Azur"

- "Maçonaria. Quem são os candidatos a Grão-Mestre e os irmãos que os apoiam"

No Correio da Manhã:

- "Vídeos tramam 'macaco' e mulher. Tráfico de bilhetes no mercado negro"

- "Desaparecimento de Mónica. Juíza diz que há prova contra Valente"

- "Atentado na Eslováquia. Três tiros atingem primeiro-ministro"

- "Aeroporto, TGV e nova ponte. Grandes obras com investimento superior a 10 mil milhões de euros"

- "Benfica. Rui Costa obriga Schmidt a usar prata da casa"

- "Guarda-redes. Léo Jardim na mira do Sporting"

- "FC Porto. Milan ataca Sérgio depois da Taça"

- "Sem aval do Governo. Santa Casa perde no Brasil milhões em garantias"

- "Negociações. Proposta de MAI deixa polícias insatisfeitos"

- "Porto. Traficante do Ferrari usava dístico de TVDE"

Público:

- "Hospitais vão poder pagar mais 40% a tarefeiros para garantir urgências"

- "Debate quinzenal. Aeroporto e IRS na estreia de Luís Montenegro"

- "Palma de Ouro. Carreira de Meryl Streep, 74 anos, reconhecida em Cannes"

- "Eslováquia. Primeiro-ministro, Robert Fico, operado de urgência após ter sido atingido a tiro"

- "Entrevista a Luísa Salgueiro. Autarcas recusam termo de responsabilidade para acelerar fundos para a habitação"

- "Função pública. Ganho médio passou os dois mil euros pela primeira vez"

- "Super Dragões. FC Porto cedia à claque quatro mil bilhetes nos jogos em casa"

Jornal de Notícias:

- "Novas regras travam entrada de alunos com deficiência no Superior"

- "Duplicam os pedidos de ajuda no banco alimentar do Porto"

- "Primeiro-ministro da Eslováquia luta pela vida após ter sido baleado"

- "Dívidas. Câmaras que pagam com atraso estão a aumentar"

- "Benfica. MP investiga compra de jogador-fantasma por Vieira"

- "Cannes. Supermodelos brilham no arranque do festival"

- "Parlamento. Montenegro espera apoio da Oposição em plano para imigrantes"

- "FC Porto. Desistir da academia na Maia pode custar mais de um milhão"

Diário de Notícias:

- "Greve da Administração Pública ameaça fechar escolas por todo o país"

- "Parlamento. Montenegro atira despacho sobre aeroportos a Pedro Nuno Santos e IRS a André Ventura"

- "Bruxelas. Corte na dívida será dos maiores da Europa e excedente também"

- "Roberto Fico alvejado. Instigador e vítima da polarização política na Eslováquia"

- "Estudo. Trabalhadores a prazo têm três vezes mais risco de pobreza"

- "FC Porto. Tenta evitar em Braga a pior classificação em 48 anos"

- "Cannes. Ainda Meryl Streep, mas também uma revelação francesa"

Negócios:

- "Cinco concessionárias de PPP pedem reequilíbrio de contas"

- "Margem financeira do BCP já está a cair em Portugal"

- "Minoritários da Ibersol contestam dividendo"

- "Telecom. Digi divide opiniões. Anacom pede criatividade, operadores estão céticos"

- "Automóvel. Produção em ritmo recorde mas só graças à Autoeuropa"

- "Desgaste das infraestruturas públicas por repor há 14 anos"

- "PIB, saldo e migração ajudam a cumprir novas regras da UE"

O Jornal Económico:

- "Portugal tem mais de mil hotéis à venda"

- "Telecoms queixam-se dos problemas de rentabilidade do setor em Portugal"

- "'Alcochete? Menos mal. O mais importante é perguntar o que vai acontecer à TAP'. Rui Quadros, especialista em gestão aeronáutica"

- "Inflação foi responsável por mais de metade da queda da dívida pública no ano passado"

- "Topo da Agenda: Resultados da CGD e desemprego na OCDE"

- "PM eslovaco sobrevive a tentativa de assassínio a tiro"

- "Millennium BCP lucra 234 milhões de euros até março"

Record.

- "Lage conta tudo. Primeira grande entrevista depois da passagem pelo Benfica"

- "Benfica. Arsenal junta-se à corrida por João Neves"

- "Sporting. Diogo Pinto perto do Jamor. Poucas hipóteses de Ádan recuperar a tempo"

- "FC Porto. Villas-Boas recupera proscritos. Iván Jaime, Jorge Sánchez, André Franco e Toni Martínez"

- "V. Guimarães. Divórcio amargo. António Miguel queria pedido de desculpas. Álvaro Pacheco avança com queixa-crime"

A Bola:

- "O outro Ousmane. Benfica e Sporting lutam por central do Mafra"

- "Benfica. Tomás Araújo em hora de afirmação"

- "Sporting. Léo Jardim apontado à baliza"

- "FC Porto. Deco adia decisão sobre Vítor Roque"

- "FC Porto. CD revela imagens de Diogo Costa e Francisco Conceição aos socos e pontapés no Estoril"

- "V. Guimarães. Álvaro Pacheco rescinde e avança com queixa-crime"

- "Liga dos Campeões. Tudo sobre novo formato da prova milionária"

O Jogo:

- "Super Francisco. Plena afirmação no FC Porto confirmada com números: extremo soma oito golos e seis assistências"

- "Pepe continua em dúvida para Braga e Jamor"

- "Sporting. Panathinaikos recusa oferta por Ioannidis"

- "Léo Jardim, Andrew e Matheus apontados à baliza de Alvalade"

- "Benfica. Schmidt quer mais de Kokçu"

- "Di María responde a adeptos: 'Não destruam o clube'"

- "V. Guimarães. Álvaro Pacheco sai com estrondo"

- "Rio Ave. Ukra foi para o treino... de trator"

- "Reportagem. 'Carvalhal é expert a detetar valor'. Gabri Veiga, potenciado pelo português em Vigo em exclusivo a O Jogo"

- "Braga. Vandinho acredita no pódio"