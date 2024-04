'Confiança' lamenta que promessas da CMF não passem do papel

Os veredadores da coligação 'Confiança' na Câmara Municipal do Funchal vieram hoje lamentar a demora da autarquia agora liderada por Cristina Pedra em resolver os problemas de trânsito que condicionam a mobilidade no centro da cidade.

Em comunicado, Cláudia Ferreira dá alguns exemplos, nomeadamente a criação de bolsas de estacionamento nas freguesias de Santo António e São Martinho. "Já com dois anos e meio de mandato, as promessas da coligação 'Funchal Sempre à Frente' continuam apenas no papel, sem que os residentes possam contar com a resolução dos seus problemas de mobilidade neste mandato", podemos ler no documento remetido às redacções.

A oposição pede, além de mais estacionamentos, a "adaptação de um Plano de Mobilidade do Funchal compaginável com esta nova realidade" marcada por maior circulação automóvel, muito por força do aumento do turismo. É preciso, dizem, que o "município estabeleça regras ou fiscalize o aumento exponencial de novas empresas ‘rent-a-car’ que promovem o parqueamento no espaço público".

"Desejamos uma cidade vibrante e com uma actividade económica empoderada, neste eixo o turismo é importante e deve ser comtemplado nas políticas publicas municipais, contudo não deixaremos que o interesses dos funchalenses sejam subjugados em prol de um turismo descontrolado e desregulado” refere Cláudia Dias Ferreira. Pede, por isso, urgência na acção, "para resolver esta situação e permitir a quem trabalha e vive no Funchal tenha a qualidade de vida que merece. Contudo, o PSD continua a meter a cabeça na areia e ignorar o problema", aponta.

Estes foram alguns dos aspectos apontados pelos vereadores da 'Confiança', na reunião de Câmara desta quinta-feira, na qual votaram favoravelmente nas expropriações propostas para acudir à falta de estacionamento em diversas freguesias do concelho, mas também na concessão de apoio no âmbito das candidaturas à atribuição da Comparticipação Municipal em Medicamentos e do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal.

No que diz respeito aos assuntos antes da ordem do dia, a Confiança alertou, entre outros, sobre os problemas reportados por munícipes em diversas artérias do Funchal, como é o caso do Caminho do Desterro, na freguesia do Monte.