Dia do Combatente celebrado em São Vicente

Na vila de São Vicente, ilustres representantes do Governo Regional e das Forças Armadas reuniram-se esta manhã para celebrar o 106,º aniversário da Batalha de La Lys e o Dia do Combatente. A cerimónia, que contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de São Vicente, Rosa Castanho, teve início com uma celebração religiosa na Igreja Matriz de São Vicente, seguida de uma homenagem junto ao Monumento em Honra aos Combatentes do Ultramar.

Rosa Castanho começou por agradecer ao Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes por ter vindo até ao concelho de São Vicente para as estas comemorações.

Hoje nos reunimos diante deste Monumento não apenas como testemunhas, mas como guardiões do legado daqueles que se sacrificaram em nome da Pátria. Hoje homenageamos todos os Combatentes. Este monumento, erguido em memória dos Combatentes de São Vicente na Guerra do Ultramar, é um testemunho tangível do heroísmo, da coragem e do sacrifício daqueles que enfrentaram desafios inimagináveis em prol da liberdade e da dignidade. Rosa Castanho

Ainda salientou que não recordamos apenas os que partiram, mas também todos aqueles que estão aqui presentes, as suas histórias, as suas famílias e os seus sonhos. Reforçou que “cada flor que será depositada é um gesto de gratidão e de reconhecimento da dívida que temos para com eles. Que este momento seja um farol de lembrança, inspirando-nos a honrar os ideais pelos quais tantos deram as suas vidas. Nunca esqueçamos o preço da liberdade e sempre louvaremos o sacrifício daqueles que lutaram para garantir o nosso futuro.”

Terminou a sua intervenção com um vibrante 'Viva os Combatentes!'.

O Monumento em Honra aos Combatentes do Ultramar, inaugurado a 26 de Abril de 2013, é composto por placas com os nomes dos militares do concelho de São Vicente que faleceram na Guerra do Ultramar. Sendo também uma homenagem a todos os madeirenses que lutaram nas antigas colónias portuguesas.