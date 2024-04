Presidente da Colômbia discute com Maduro e oposição proposta de paz política na Venezuela

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro reuniu-se hoje em Caracas com o seu homólogo da Venezuela Nicolás Maduro, e com setores da oposição venezuelana, para debater temas de interesse bilateral e de uma proposta para a paz política.

"O Presidente Gustavo Petro reuniu-se na Venezuela com o Presidente Nicolás Maduro e setores da oposição, para falar sobre uma proposta democrática que permita a paz política neste país e por conseguinte a paz do desarmamento na Colômbia", anunciou a Presidência da Colômbia numa mensagem na X.

Na mesma rede social a Presidência da Colômbia, explica que Gustavo Petro fez "um balanço dos acordos binacionais sobre energia, gás, petróleo e exportações".

Por outro lado, numa mensagem na rede social X, Gustavo Petro explica que foi uma rápida viagem a Caracas, "com o objetivo de aprofundar a agenda comum" em matéria energética, a possibilidade da Ecopetrol explorar gás na fronteira colombo-venezuelano, perto do Norte de Santander e exportar energia elétrica para a Venezuela através de La Guajira e Táchira.

"A balança de pagamentos deste ano pode atingir cerca de 1,2 mil milhões de dólares (1,11 milhões de euros) em exportações da Colômbia para a Venezuela e 200 ou 300 milhões de dólares (186 ou 279 milhões de euros) em importações da Venezuela para a Colômbia", explica Gustavo Petro em vídeo divulgado na sua conta da X.

Entretanto, um comunicado conjunto divulgado em Caracas explica que ambos governantes "passaram revista detalhadamente aos principais aspetos das relações bilaterais e intercambiaram visões sobre as necessidades de ações conjuntas perante os desafios mais importantes da geopolítica mundial e regional".

"Os Presidentes reafirmaram o compromisso mútuo de apoiar a paz e a estabilidade política, social e económica em ambos os países, especialmente o inerente ao papel da Venezuela como garante nos processos de diálogo entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN), e com o Estado-Maior Central das FARC-EP", explica o documento.

Ambos governantes debateram ainda sobre a cooperação em matéria de segurança e defesa, para dar uma resposta efetiva, articulada, à luta contra a criminalidade organizada transnacional e transfronteiriça, assim como ao combater contra delitos financeiros, incluindo o uso de criptomoedas.

A recente detenção de Jorge Glas, na embaixada do México no Equador, a situação no Haiti, e a situação na Palestina, foram outros temas de conversação entre Gustavo Petro e Nicolás Maduro.