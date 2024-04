NÓS, Cidadãos! não concorre, mas apoia o Livre nas Eleições Regionais

O cabeça de lista do partido NÓS, Cidadãos! nas Eleições Legislativas, pelo círculo da Madeira, António Santos confirmou que em cima da mesa esteve uma possível coligação com o Livre, mas que acabou por não se consumar devido ao curto espaço de tempo até ao sufrágio que acontece em pouco mais de um mês.



“Nestas eleições íamos, em princípio, concorrer com uma coligação juntamente com o Livre, mas acabou por se revelar um pouco tarde para conseguirmos fazer a coligação”, afirmou, garantindo ainda que o partido apesar de estar ‘fora da corrida’ vai apoiar o Livre.



Há semelhança do NÓS, Cidadãos!, o PPM também confirmou hoje ao DIÁRIO que não vai concorrer nestas eleições antecipadas.