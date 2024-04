Carla Rosado diz que afirmações de Miguel Brito não são verdadeiras

A deputada do PSD-M Carla Rosado diz que as declarações proferidas, esta tarde, pelo vereador do PS na Câmara Municipal do Porto Santo relativamente à ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo não são verdadeiras e "evidenciam a falta de seriedade e má fé com que têm trado esta matéria - e todos os assuntos que dizem respeito ao Porto Santo".

Miguel Brito questionou hoje o presidente da autarquia da Ilha Dourada sobre a continuidade da ligação área inter-ilhas, tendo em conta que não é possível marcar viagens a partir do próximo dia 22, lembrando que "no passado, devido a constrangimentos relacionados com o procedimento concursal, o Governo da República assegurou sempre a prorrogação da concessão, garantindo que as ligações nunca fossem interrompidas", alertando que "neste momento, não há qualquer resposta do novo executivo a este respeito".

"Miguel Brito quer resolver em 8 dias, aquilo que o Governo Socialista não quis fazer em 8 anos", diz a deputada.

Carla Rosado, em comunicado enviado, lembra que "em nome do rigor e da verdade, que foi sempre com incúria e displicência que o Governo da República, liderado pelo Partido Socialista, tratou da questão da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo, desconsiderando o Princípio da Continuidade Territorial e o direito de todos os porto-santenses à mobilidade".

Aliás, dos falsos defensores dos Porto-santenses, as propostas têm sido sempre poucas e sempre contrárias àquilo que enunciam em termos gerais. A questão da mobilidade aérea inter-ilhas nunca fez parte do discurso político do PS, que sempre fingiu não se tratar de um problema e sempre defendeu que a concessão estava acautelada. E só agora, porque o Governo da República mudou de cor política, a situação que se arrasta há vários anos, mereceu finalmente uma reação do senhor vereador e do PS. Carla Rosado

"Recorde-se, aliás, as declarações do Ministro João Galamba, em resposta às preocupações manifestadas pelo Presidente do Governo Regional – pelo facto de o concurso da linha aérea inter-ilhas ter sido prorrogado pela quarta vez –, garantindo que “o contrato não tinha sido prorrogado e, isso sim, haveria, uma adjudicação, por três anos, antes do dia 23 de Agosto de 2023” (in Diário de Notícias da Madeira, a 24 de Junho de 2023), o que sabe o senhor Miguel Brito e sabem todos os Porto-Santenses, nunca veio a acontecer", acusa.

Se a demagogia pagasse imposto, a do Partido Socialista e do senhor Miguel Brito chegavam para resolver todas as aspirações do Porto-santenses. Mais uma vez, o Senhor Miguel Brito demonstra não estar preparado para defender os interesses do Porto Santo, preferindo colocar a demagogia política e partidária à frente dos interesses dos Porto-Santenses. Carla Rosado

Neste sentido, a deputada acrescenta que os "porto-santenses não aceitam que se lhes joguem areia para os olhos e que o PS continue a manter uma duplicidade de posições em função dos eventos correntes"

Mas o bem-estar dos Porto-Santenses é importante demais para ser usado como uma arma de arremesso político, pelo que o PSD, aliado ao Governo Regional da Madeira e ao Município, continuará a reivindicar e a discutir atempadamente, todos os assuntos que digam respeito ao Porto Santo, de forma a evitar as situações que prejudiquem a sua população. Carla Rosado

A concluir, afirma que é nesta linha que o PSD tem "sempre procurado actuar e continuará a fazê-lo, diligenciando e apoiando tudo o que estiver ao seu alcance para defender os interesses do Porto Santo e dos porto-santenses".