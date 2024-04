'Workshop' da ARDITI pretende preservar a memória digital da Internet

A ARDITI recebe, a 19 de Abril, um 'workshop' dedicado à preservação do que foi publicado 'on-line' nos últimos 28 anos.

O encontro, intitulado 'O Arquivo.pt e a preservação da memória digital da Internet', que decorre durante a manhã na sede da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), pretende mostrar que qualquer pessoa pode ter acesso gratuito a páginas da web preservadas desde 1996. O Arquivo.pt (https://arquivo.pt) pretende responder a inúmeras questões do dia-dia em que seja necessário obter informação do passado, como uma publicação antiga na imprensa ou a versão anterior de um website.

O objectivo deste evento é mostrar como se opera a preservação da Web no Arquivo.pt e fornecer ferramentas que permitam aos participantes usar boas práticas de publicação, preservar o resultado do seu trabalho e desenvolverem estudos e aplicações, elegíveis, por exemplo, para o Prémio Arquivo.pt. ARDITI

Do programa fazem parte diversos conteúdos destinados a professores, investigadores, estudantes, arquivistas, equipas de marketing e comunicação, webmasters e gestores de sistemas de informação, sendo uma colaboração entre a ARDITI e o Arquivo.pt, serviço da FCCN - Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

O 'workshop' pretende capacitar os participantes para usar o Arquivo.pt a fim de recuperarem conteúdos do passado e para melhorarem a preservação de conteúdos Web da sua organização. Dirige-se, essencialmente, a professores, investigadores, estudantes, arquivistas, equipas de marketing e comunicação, webmasters e gestores de sistemas de informação.

Apresentado por Daniel Gomes, Gestor do Arquivo.pt e pela sua equipa, o programa será dividido em quatro apresentações, entre as 9 e as 13 horas de sexta-feira, 19 de Janeiro, nas instalações da ARDITI, na Penteada. As inscrições terão o máximo de 60 participantes e estão disponíveis em https://forms.gle/dZCPqxAb4Q3kR6XW7. Para obter informações adicionais pode ser contactado o e-mail [email protected].