Neemias Queta consegue 'duplo-duplo' no primeiro jogo da final da G League da NBA

O português Neemias Queta conseguiu na terça-feira um 'duplo-duplo' na vitória dos Maine Celtics sobre os Oklahoma City Blues, por 106-86, no primeiro jogo da final da G League da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Um dia depois de ter assinado um contrato 'standard' com os Boston Celtics, o poste luso voltou a jogar pela equipa de desenvolvimento, conseguindo 20 pontos e 13 ressaltos, aos quais juntou três desarmes de lançamento.

Em Portland, no estado de Maine, JD Davison foi o melhor marcador dos Maine Celtics, com 23 pontos, mais três do que Queta e do que Drew Peterson, enquanto Jaden Shackelford marcou 21 pela equipa de desenvolvimento dos Oklahoma City Thunder.

O segundo de três jogos da final está marcada para quinta-feira em Oklahoma City.

O basquetebolista internacional português Neemias Queta assinou na segunda-feira um contrato standard com os Boston Celtics e poderá, assim, participar nos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), anunciou o clube do Massachusetts.

Pelos Boston Celtics, o português já cumpriu na temporada 2023/24 um total de 26 jogos, com médias de 4,6 pontos, 4,1 ressaltos, 0,6 desarmes de lançamento, 0,5 assistências e 0,4 roubos de bola, em 11,4 minutos por jogo.

Em três anos na NBA, Neemias Queta conta 46 jogos, 26 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de 'rookie', e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.