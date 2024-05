Presidente da CMF destaca aposta na área tecnológica e digital

A presidente da Câmara Municipal do Funchal salientou, hoje, a aposta que tem vindo a ser feita pelo município nas áreas da tecnologia e digital, recorrendo ao exemplo da aplicação Funchal Alerta. As declarações surgiram a propósito da abertura da 2.ª edição do Madeira Web Summit, evento que decorre durante 3 dias, no Nini Center Design.

Este é um evento organizado pelo Madeira Outdoor Experience, que reúne vários oradores para debater temas como a tecnologia, inovação e nomadismo digital.

Cristina Pedra explicou que o Funchal Alerta "trata-se de um centro de apoio que permite reportar ocorrências na cidade, de forma simples e prática, em qualquer dispositivo fixo ou móvel, estejam onde estiverem. É, também, uma ferramenta de trabalho importante para os nossos serviços e de comunicação direta com os cidadãos".

A autarca sublinhou que a cidade possui uma rede de Fibra Ótica própria em 20 Km e uma Rede LoRaWAN, que permite comunicações de longa distância, com baixo consumo de energia e elevada segurança, para receber todo o tipo de informação de diferentes fontes e parâmetros.

A presidente da autarquia do Funchal assumiu o compromisso de continuar nesta via tecnológica “para tornar cada vez mais fácil para os cidadãos falarem connosco e nós com eles”. “Este é o caminho a seguir, não queremos voltar atrás”, assegurou, realçando que é “preciso investir muito para evitar problemas com a cibersegurança”.