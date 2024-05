Cristina Pedra foi à Universidade Sénior do Funchal falar sobre politica fiscal

A convite da Universidade Sénior do Funchal, a Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) participou, hoje, numa sessão de esclarecimento sobre Politica Fiscal do Município.

Na ocasião, Cristina Pedra apresentou a estratégia fiscal implementada pela Autarquia do Funchal desde 2021 e que tem permitido aumentar o rendimento disponível às famílias.

Entre outras medidas, a autarca destacou a devolução aos funchalenses da taxa de participação varável do IRS a que o Município do Funchal tem direito. “Uma devolução que tem sido progressiva até atingir os 5%, perfazendo um total de 23,5 milhões de euros até 2025”, salientou.

“Só este ano, lembrou, a devolução do IRS referente a 2023 aos munícipes do Funchal é de 3%, o que corresponde a mais de 4,6 milhões de euros”, salientou, reforçando que “a estratégia assumida até 2025 está assente na baixa fiscalidade municipal, beneficiando cidadãos, famílias e tecido económico e empresarial.

No que se refere ao tecido empresarial recordou que o atual executivo municipal tem prescindido das verbas da derrama, permitindo que o tecido empresarial do Funchal possa aplicar cerca de 6 milhões de euros ano em novos investimentos, na manutenção e criação de postos de trabalho.

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira criada na RAM em 2007. Neste momento conta com 124 alunos inscritos e disponibiliza 22 disciplinas.