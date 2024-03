Pico Ruivo anoiteceu com neve

Os picos mais altos da Madeira anoiteceram 'pintados' de branco. No Pico Ruivo, localizado no concelho de Santana, a 1.862 metros de altitude, a neve já cobre o terreno.

As temperaturas também desceram abaixo de zero nas zonas mais altas da Madeira. No Pico do Areeiro, o termómetro tocou os -0,4ºC graus, às 20 horas, de acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA também aponta previsões idênticas para o dia de amanhã. Nesta Sexta-Feira Santa são esperados "períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e por vezes fortes, a partir da tarde, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira no final do dia".