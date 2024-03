Horários do Funchal ofereceu flores às colaboradoras e às clientes no Dia da Mulher

Para assinalar o Dia da Mulher, a Horários do Funchal ofereceu uma flor a cada uma das das colaboradoras da empresa, assim como às clientes do serviço de transporte público, quando desembarcavam em algumas paragens no centro do Funchal. A iniciativa, que teve lugar esta manhã, pretendeu ser "um pequeno gesto, mas que marca a diferença", explica comunicado enviado pela entidade.

A nota enviada refere que a Horários do Funchal, ao longo dos anos, "tem tido o compromisso de honrar e comemorar o Dia Internacional da Mulher através de diversas iniciativas. É mais uma oportunidade para a empresa reflectir sobre o papel fundamental das mulheres na nossa sociedade e a importância da igualdade de género".

E, neste sentido, a empresa pública implementou em Fevereiro deste ano, o plano 'Promoção de políticas de gestão orientadas para as pessoas na igualdade de género e não discriminação', que tem como objetivo promover a competitividade do mercado e investir na valorização pessoal e profissional promovendo a igualdade de género e a não discriminação, assegurando assim o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa.

"A Horários do Funchal, deseja um feliz Dia das Mulheres, às Mulheres e em especial a todas as suas colaboradoras e clientes do seu serviço de transporte público", conclui a nota enviada à comunicação social.