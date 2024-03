Daniel e Nicole Ferreira participam no Rotax Euro Trophy Winter Cup

Os pilotos madeirenses, Daniel e Nicole Ferreira, que há cerca de três anos iniciaram a sua participação no karting, com participações em provas do Troféu Regional de Karting e Campeonato de Portugal Rotax, fazem este fim-de-semana a primeira internacionalização, ao participarem na Rotax Euro Trophy Winter Cup, que se disputa no Campillos Kart Center, na Andaluzia, Espanha.

Esta prova está incluída no calendário do Rotax Euro Trophy, que contempla quatro provas, a primeira na Bélgica, a segunda na Alemanha e as últimas duas na Itália, bem como esta etapa em Campillos, Espanha, como preparação para aquela competição levada a cabo pela reconhecida marca de motores.

A oportunidade de participarem nesta prova no país vizinho surgiu como forma de ganhar "mais alguma experiência e rodagem para as suas épocas desportivas de 2024, que se aproximam do seu início, juntamente com a sua equipa, Madeira Racing One, a única equipa portuguesa presente na prova", refere nota enviada.

"Os meus objectivos para Campillos são ficar no melhor lugar possível, de preferência nos dez primeiros. Sei que é uma corrida difícil, com pilotos de topo com muita experiência e de diferentes países, onde sou o único português na minha categoria, mas vou dar o meu melhor. Outro objetivo é ganhar rodagem e aprendizagem para o campeonato nacional e regional”, disse Daniel, a correr na Mini MAX.

"Ganhar experiência com os melhores da Europa e alguns do mundo. Sendo a única piloto portuguesa na minha categoria, irei tentar obter o melhor resultado possível, dando sempre o meu melhor e esforçando-me ao máximo", disse a imã Nicole.

A prova iniciou-se esta sexta-feira com treinos livres de manhã e as primeiras mangas eliminatórias à tarde. Amanhã, durante todo o dia, serão disputadas mangas eliminatórias, ao passo para o domingo estão reservadas as pré-finais e as finais.