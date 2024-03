Um incêndio em mato que deflagrou por volta das 18h30 desta quarta-feira, no sítio do Poço do Gil, em Machico, chegou a ameaçar algumas residências.

As chamas foram extintas por sete elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, que estiveram no local com duas viaturas de combate a incêndios, uma pesada e outra ligeira.