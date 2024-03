Porto Santo investe mais de 29 mil euros em serviços veterinários

O município do Porto Santo assinou um contrato com Ana Isabel Diogo, no mês passado, para a prestação de serviços veterinários. O contrato, válido até 31 de Dezembro de 2024, terá o custo para a câmara municipal de 29.200 euros, mais IVA conforme legislação em vigor.

Relativamente às especificações técnicas do serviço, incluem: “a direcção técnica do Canil Municipal, termicamente designado de ‘Centro de Recolha Oficial’ (CRO), a concepção e implementação de programas de esterilização e de programas de sensibilização”, assim como campanhas de profilaxia antirrábica, monitorização das populações de animais errantes, recolha de cadáveres de animais de companhia errantes, quer seja nas vias e locais públicos quer nos domicílios.

Cabe ainda à entidade concorrente coordenar a recolha e transporte de animais de companhia errantes para o CRO, a participação nos processos de detenção de animais perigosos ou potencialmente perigosos, assim como na intervenção em situação que sejam verificadas “irregularidades na preservação da saúde animal e ou do bem-estar animal”.

A contratante fica obrigada a “quatro dias de “trabalho” por semana e à carga diária de oito horas” e os serviços serão prestados "em toda a área geográfica do concelho e nas instalações do Município do Porto Santo", refere o caderno de encargos.

Segundo a autarquia da Ilha Dourada, com o aumento de animais errantes, estão no Canil/Gatil do Porto Santo, actualmente, "cerca de 50 gatos e 40 cães".