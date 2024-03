PAN defende redução do IVA na alimentação e nos serviços veterinários para animais

A candidatura do PAN Madeira à Assembleia da República reuniu-se esta sexta-feira, 1 de Março, com o presidente da Ordem dos Médicos Veterinários da Madeira, assumindo-se como "o único partido verdadeiramente animalista no espetro político português".

"O PAN é o único partido verdadeiramente animalista no espetro político português e tem trabalhado ao longo dos anos no sentido de garantir mais proteção, bem-estar animal e o reconhecimento dos direitos daqueles que habitam neste planeta, a nossa casa comum. Para o PAN esta não é uma causa menor", afirma Marco Gonçalves, cabeça-de-lista da candidatura do PAN Madeira.

Para o partido PESSOAS - ANIMAIS - NATUREZA, as principais medidas a implementar na próxima legislatura são "a redução do IVA ao nível da alimentação e serviços médico-veterinários para a taxa mínima, a revisão das formas de transporte dos animais quer por meio aéreo, quer marítimo".

"É fundamental a criação da carreira de médico-veterinário, a valorização da mesma, a aposta na especialização e criação de meios para apoiar as famílias com animais de companhia.", defende Marco Gonçalves