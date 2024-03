Nova Direcção Regional de Veterinária e Bem-Estar Animal vem "valorizar" veterinários da Madeira

A publicação da orgânica da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, a 14 de Fevereiro de 2024, que criou uma nova Direcção Regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, levou a que a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, promovesse uma reunião com os médicos veterinários, na última quinta-feira, com a presença do director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira.

"A reunião serviu, sobretudo, para abordar a criação da carreira especial do médico veterinário no serviço público, conforme compromisso assumido por este Governo Regional, com o objectivo de valorizar o médico veterinário através da melhoria da sua base salarial", salienta a tutela em nota remetida à imprensa este sábado.

Para este efeito, foi criado um grupo de trabalho composto pelos diretores de serviços desta área e as médicas veterinárias que integram os órgãos regionais e nacionais da Ordem dos Médicos Veterinários, Joana Afonso, Mariana Encarnação e Filipa Gomes.

Os médicos veterinários Daniel Mata, director de serviços de Desenvolvimento Pecuário, e Filipa Delgado, directora de serviços de Alimentação e Veterinária, prosseguem na plenitude as suas funções, que já desempenham desde 2015 e 2018, respectivamente.