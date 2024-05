Operação contra 'Ndrangheta no sul de Itália leva a 129 detenções

O Ministério do Interior de Itália anunciou ontem a detenção de 129 pessoas numa operação a 'Ndrangheta na região da Calábria, onde atua predominantemente a que é considerada a organização criminosa mais perigosa da Europa.

Aos detidos são imputados vários delitos, principalmente tráfico de droga e associação mafiosa para cometer crimes. As detenções foram feitas ao início da manhã, através de uma operação conjunta de diversas forças policiais, segundo um comunicado do Ministério do Interior, citado pela agência Europa Press.

Um tribunal tinha emitido 142 ordens de detenção e foram cumpridas 129, das quais 20 são para cumprir em regime domiciliário.

A investigação teve como alvo os dois principais grupos de crime que operam na Calábria, que dominavam os centros de tráfico de droga e geriam a venda de diversas substâncias, com apoio de outros grupos.