Temporal deixou 120 pessoas por alojar no Curral das Freiras em 2001

Foi o resultado de um temporal que assolou o Curral das Freiras em 2001. No dia 8 de Março somavam-se 120 pessoas a aguardar realojamento, na sequência de danos nas habitações, provocados pela chuva e pelas consequentes derrocadas.

A 7 de Março, 16 pessoas eram retiradas das casas no Pico Furão, dado o risco de derrocadas. Todavia, a população apresentava-se bastante reticente em abandonar as suas habitações, o que levou a um trabalho redobrado de sensibilização por parte dos técnicos e assistentes sociais, como alerta para o risco que corriam.

O total 120 pessoas estavam temporariamente alojadas na Casa do Povo do Curral das Freiras e no Centro Paroquial. O DIÁRIO apresentava relatos de quem tinha perdido praticamente tudo e aguardava agora respostas sobre o futuro.

Também em São Vicente houve um rasto de destruição. No sítio do Rosário, os moradores diziam não conseguir ‘pregar olho’ com medo de novas derrocadas.