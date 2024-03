No próximo sábado, 9 de março, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses vão realizar uma Noite de Bingo Solidário, com o objectivo de angariar fundos para a associação.

Cada cartão terá o custo de 1 euros e haverá prémios para os vencedores.

Em nota enviada a associação é explicado que o regulamento estará disponível no local do evento.