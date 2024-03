Abertas candidaturas para financiamento da Rede de Cuidados Integrados Pediátricos

O IASAÚDE alertou, hoje, que já está a decorrer o período de candidaturas aos apoios financeiros para a Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma da Madeira (REDE), no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), desta feita ao nível dos Cuidados Continuados Integrados Pediátrico, na vertente de Unidades de Internamento.

O aviso foi publicado no dia 28 de Fevereiro, podendo as candidaturas ser apresentadas até ao dia 3 de Maio, junto do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM), entidade responsável pela apreciação e seleção das mesmas e pelo apoio financeiro, na qualidade de Beneficiário Final (BF), sob coordenação do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, enquanto beneficiário intermediário (BI).

"Pretende-se, com este mecanismo, expandir as respostas na área dos Cuidados Continuados Integrados Pediátricos, estando prevista, nesta fase, a criação de 12 novos lugares de internamento, através da construção de raiz, ampliação e/ou remodelação de infraestruturas, num valor global de 1.128.000 euros", refere o IASAÚDE em comunicado de imprensa.

A mesma nota refere que o subinvestimento relativo à expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede, está integrado no investimento do PRR para o Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM.

Por outro lado, no âmbito do subinvestimento para expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados Continuados, "já foram encerradas as candidaturas a apoios financeiros previstos em dois avisos de abertura de concurso". O primeiro no valor de 37,6 milhões de euros para a primeira fase de investimentos associados à criação de raiz, ampliação ou remodelação de infra-estruturas de novas unidades de internamento, nas diferentes tipologias de Cuidados Continuados Integrados de âmbito Geral (Convalescença; Média Duração e Reabilitação; Longa Duração e Manutenção) na Região, e o segundo, no valor de 5,1 milhões de euros, para a criação de novas unidades residenciais, designadamente na tipologia de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental.