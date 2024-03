Pedro Almeida vence concurso ‘Triatlo Literário’ de concelhias da Calheta e Ponta Sol

A Biblioteca Municipal da Calheta - Casa das Mudas acolheu ontem a prova concelhia do concurso “Triatlo Literário”, que contou com a participação de nove alunos de primeiro ciclo dos concelhos de Calheta e Ponta do Sol. O vencedor foi Pedro Almeida, aluno de 4.º ano da EB1/PE do Estreito da Calheta.

O “Triatlo Literário” é um concurso que decorre no âmbito do projeto “Baú de Leitura”, no qual os alunos são avaliados em três modalidades: Leitura, Escrita e Interpretação. Fizeram parte do júri Isabel Gouveia do CEDECS, Susy Lobato da Câmara Municipal da Calheta, Anabela Coutinho da EBS da Ponta do Sol e Fátima Spínola da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

A entrega dos prémios contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, que reconheceu a importância deste tipo de iniciativas, já que a leitura, a interpretação e a escrita são cruciais para o desenvolvimento intelectual das crianças.

A autarquia da Calheta felicitou todos os participantes, em especial ao vendedor Pedro Almeida da EB1/PE do Estreito da Calheta, na qual desejaram boa sorte para a fase final do concurso.

A final regional do ‘Trialto literário’ será a 23 de Abril.