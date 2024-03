José Manuel Rodrigues assume presidência da CALRE

O líder do Grupo Parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, esteve presente na cerimónia da tomada de posse do Presidente da ALRAM como Presidente da Conferência das Assembleias Legislativas Europeias, (CALRE), uma instituição que representa 72 parlamentos regionais da Europa, com poder legislativo, refere, esta tarde, nota à imprensa.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu das mãos de Rachid Madrane a “Makila”, uma bengala basca, prática e equilibrada que simboliza a Presidência da CALRE.

É a primeira vez na história da autonomia da Região que um Presidente do parlamento regional lidera este importante organismo europeu. De Portugal, apenas a Região Autónoma dos Açores tinha presidido, por uma vez, a Conferência das Assembleias Legislativas Europeias (CALRE).

Para Lopes da Fonseca, líder parlamentar, este reconhecimento por parte dos parlamentos europeus, pela pessoa do José Manuel Rodrigues, é a constatação do valor que lhe é reconhecido pelos parceiros das 72 Assembleias Legislativas Europeias e um enorme orgulho para todos os madeirenses, em particular, os militantes e simpatizantes do CDS.