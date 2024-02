Marítimo presente no último adeus a João Júlio

O Marítimo fez-se representar, através do seu funcionário Elvio Faria, do departamento de história e estatística do clube, na cerimónia fúnebre de João Júlio, seu antigo massagista, que decorreu na manhã desta quinta-feira, no cemitério de Póvoa de Santa Iria.

Na oportunidade, o presidente do Marítimo deixou uma mensagem de condolências à família do carismático massagista do clube durante 30 anos e que faleceu aos 89 anos.

"Tal como transmiti telefonicamente ao neto do nosso querido João Júlio, a sua colaboração ao longo dos anos com a nossa instituição foi sempre pautada por um enorme profissionalismo, dedicação e acima de tudo amor ao Marítimo. O João Júlio, sendo de Alhandra, era um madeirense de gema e acima de tudo um filho do nosso Marítimo, alguém que sentia este clube como seu e que muito contribuiu para a grandiosa história do clube. Hoje partiu um de nós, alguém que sempre cuidou dos nossos e que jamais será esquecido. Forte abraço a toda a família e em especial ao André e ao João Pedro, seu neto. Até já, João Júlio, cuida dos nossos com quem em vida privaste e que hoje nos vêm lá de cima", escreveu Carlos André Gomes.