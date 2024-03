“Grande margem de indecisos” indicia que “há muita coisa ainda em aberto”

“As sondagens valem o que valem e a mais importante é que será feita no domingo nos eleitores”, reforça Dina Letra, cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) sobre a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, que atribui aos bloquistas madeirenses 2,7% das intenções de voto.

Assegura que “o Bloco de Esquerda continua confiante no trajecto que tem feito, naquilo que são as suas propostas, na convicção que tem demonstrado ao logo desta campanha”, reafirmando a defesa de propostas como serviços públicos de qualidade para toda a gente, a escola pública e a saúde pública com acesso a cuidados para todos.

Sobre o estudo de opinião hoje divulgado, regista que “as sondagens são feitas em determinado momento e reflectem aquilo que aquele número de pessoas em concreto decidiram”. Nota que “há também uma grande margem de indecisos, portanto há muita coisa ainda em aberto”, assinala.

“Nós estamos confiantes, vamos continuar a fazer aquele que é o nosso trabalho que é estar na rua em contacto com as pessoas e no dia 10 de Março os eleitores tomarão a decisão. Se querem o caminho de progresso de continuidade desse progresso e da luta pelos direitos de todos, ou se querem voltar ao Natal passado e aos fantasmas do Natal passado que tantos tantos direitos retiraram e tantas conquistas retiraram aos portugueses”, apontou.