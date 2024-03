Fundador do Twitter volta à Conferência Atlantis

“Bitcoin, segunda revolução”. Este foi o tema proposto para o início do segundo dia da conferência Atlantis Bitcoin que decorre desde ontem e termina amanhã no Estádio dos Barreiros.

Troy Cross é o orador convidado. É professor de filosofia e de humanidades no Reed College, é co-fundador do projecto Nakamoto e um especialista das instituto para as políticas de Bitcoin. O académico falou sobre a Abundância de Energia e constata que onde existe uma produção excessiva o preço é barato e onde não existe o valor é excessivamente caro, o que na sua opinião cria desigualdades.

Ainda no palco Satoshi passarão outras figuras consagradas do universo das criptomoedas, como Daniel Batten que falou sobre a variação negativas e a mitigação de emissão da mineração da Bitcoin, lembrando que existem 22 empresas a operar.

Para Batten, um investor, autor, analista e defensor ambiental baseou a sua apresentação em números de emissões de gases para atmosfera.

Ainda durante a manhã Mark Morton, Erik Hersman, Ali Chehresaz, Jesse Pielke e Nuno Barbosa abordarão as múltiplas ferramentas para os sistemas de energia, no entanto será por volta das 14 horas que a estrela maior deste evento falará sobre “Bitcoin como ferramenta para a liberdade”. Jack Dorsey fundador do Twitter está integrado num painel com Farida Nabourema, Lyn Alden, Alex Gladstein. Ontem, o americano destacou a importância das plataformas descentralizadas, como a Nostr, uma rede que poderá servir para combater eventuais tentativas de censura nos média.