Saiba o que hoje é notícia

Quinze estados e um território norte-americano (Samoa Americana) vão a votos na chamada "Super Terça-feira", uma particularidade das eleições primárias nos Estados Unidos criada na década de 1980.

Chama-se "Super Terça-feira" ("Super Tuesday", em inglês) devido ao grande número de estados que realiza eleições nesse dia e, consequentemente, ao elevado número de delegados -- os responsáveis pela nomeação oficial do candidato presidencial democrata e republicano durante as convenções nacionais dos partidos -- que está em jogo.

Alabama, Alasca (só Partido Republicano), Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia são os estados envolvidos no escrutínio.

Só nas primárias de hoje vão ser atribuídos mais de um terço do total de delegados disponíveis nas primárias presidenciais republicanas e democratas. Do lado republicano, serão 854 delegados, enquanto no campo democrata estão em jogo 1.420 delegados.

Esta "Super Terça-feira" acontece um dia depois do Supremo Tribunal dos Estados Unidos (de maioria conservadora) ter autorizado Donald Trump a participar nas eleições primárias, rejeitando assim as tentativas de alguns estados de responsabilizar o ex-presidente republicano pela invasão do Capitólio, ocorrida em janeiro de 2021.

Este é o dia que mais se aproxima de uma eleição à escala nacional e é encarado como crucial para definir o destino dos aspirantes à candidatura presidencial republicana e democrata e confirmar os favoritos, neste caso Donald Trump (republicanos) e Joe Biden (democratas).

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

Noventa empresas portuguesas e representações de todas as regiões do país vão participar, a partir de hoje e até quinta-feira, na ITB, a maior feira de viagens do mundo que se realiza em Berlim.

A presença nacional, num dos "principais mercados para Portugal", é semelhante ao ano anterior, e pretende reforçar os números positivos do turismo com origem na Alemanha.

"A Alemanha é o segundo mercado emissor do ponto de vista de dormidas, portanto tem uma importância bastante significativa", revelou o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, em declarações à agência Lusa.

"É com muito entusiasmo que vamos iniciar esta participação no dia 04, com um conjunto de reuniões com vários operadores turísticos, e também com reuniões já agendadas pelas empresas que nos acompanham", acrescentou.

O mercado alemão representou, em 2023, mais de seis milhões de dormidas, o que se traduz numa quota de 12% relativamente ao total das dormidas que se registaram no ano passado. Houve um aumento de cerca de 13% em relação a 2022.

"Todos os dados que temos relativamente àquilo que vai ser o comportamento do mercado alemão para este ano são dados positivos. A própria economia alemã, que no ano passado registou uma pequena redução do PIB [Produto Interno Bruto] de cerca de 0,3%, as perspetivas são que este ano se altere, e que comece a crescer. Em 2025 esse crescimento vai-se acentuar", apontou.

INTERNACIONAL

A sessão anual do órgão máximo legislativo da China inicia-se hoje e prolonga-se até dia 11, com foco na recuperação da economia em desaceleração e na promoção de políticas de incentivo à natalidade.

Os cerca de 3.000 delegados à Assembleia Popular Nacional, na qual se incluem elite política, líderes empresariais, tecnológicos, mediáticos e artísticos, vão aprovar novas leis, nomeações políticas e relatórios de trabalho do governo.

O orçamento para a Defesa ou a meta de crescimento económico são, habitualmente, anunciados no primeiro dia da reunião, que este ano deverá ser dominado pelo abrandamento da economia chinesa, que se debate com deflação, uma enorme dívida pública e queda das exportações.

Também a política de planeamento familiar deve merecer especial atenção, depois de dados oficiais, em 2023, terem registado uma diminuição da população chinesa em dois milhões de pessoas. Trata-se do segundo ano consecutivo de contração, depois de a população ter caído 850.000, em 2022, naquele que foi o primeiro declínio desde 1961.

A reunião deve também debater políticas para o setor tecnológico, incluindo a regulação da tecnologia de inteligência artificial, num período de rivalidade com o Ocidente pelo domínio das indústrias do futuro.

A APN irá ainda nomear os novos membros do Comité Permanente - o órgão permanente de 175 membros da legislatura -, depois de, no último ano, 11 membros terem sido destituídos, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, e o ministro da Defesa, Li Shangfu.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Reguladores dos países membros da Rede de Instâncias Africanas de Regulação da Comunicação (RIARC) discutem, a partir de hoje, na capital cabo-verdiana, questões relacionadas com a regulação e o pluralismo.

Organizada pela Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) de Cabo Verde, a conferência, de dois dias, vai reunir, na Praia, especialistas de vários países que vão discutir os media como órgãos "para a realização dos direitos fundamentais e suportes elementares à existência de uma sociedade livre e democrática".

A abertura será feita pelo presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Austelino Correia, e a conferência inaugural, sobre regulação dos media, pluralismo e liberdade de imprensa, será proferida pelo ex-presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca.

Pluralismo e diversidade mediática na era digital, garantias do pluralismo de media no período eleitoral e promoção do pluralismo e diversidade nos media são outros temas que vão estar em debate durante os dois dias.

SOCIEDADE

Trabalhadores da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) concentram-se hoje de manhã frente ao Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, para exigir um acordo de empresa que garanta iguais direitos e melhores condições laborais.

O protesto é convocado pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, conjuntamente com a Federação Nacional de Professores (Fenprof), o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica e decorre num dia em que as estruturas sindicais vão estar em reunião com os representantes da CVP, para negociarem um acordo de empresa que valorize os trabalhadores em termos profissionais e salariais, lê-se num comunicado da federação.

As 170 delegações e centros humanitários da Cruz Vermelha Portuguesa contam com cerca de dois mil trabalhadores que garantem o funcionamento dos mais variados serviços, desde creches a jardins-de-infância, lares de idosos ou residências assistidas.

No entanto, salários e horário de trabalho de educadores de infância ou enfermeiros podem ser diferentes consoante trabalhem numa ou noutra delegação, disse recentemente à Lusa António Quitério, dirigente da Federação Nacional de Professores (Fenprof).

"Queremos que todos tenham um horário de trabalho de 35 horas semanais", defende Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

***

A Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação Álvaro Gonçalves atribuem hoje o "Prémio Álvaro Batista Gonçalves", que pretende distinguir professores pelo seu contributo para o ensino da disciplina e agradecer o trabalho dos docentes.

Criado em 2022 e destinado aos professores de Matemática dos ensinos básico e secundário, com um valor de cinco mil euros, o prémio distingue anualmente um professor ou professora de matemática que exerça a sua profissão no território nacional que se tenha distinguido por uma contribuição significativa para o desenvolvimento do ensino da disciplina nos ensinos básico ou secundário.

"O objetivo é reconhecer a visão, a dedicação e os resultados de um professor", explicou o então presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), João Araújo, ao anunciar o galardão em 2022.

Na sua primeira edição, no ano passado, o prémio foi atribuído ao docente Fernando Pena, do Colégio Planalto.