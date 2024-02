Estará a abstenção a aumentar em todas as eleições?

Nas primeiras eleições democráticas em Portugal, a 25 de Abril de 1975, quando foram eleitos os deputados para a Assembleia Constituinte - iriam debater e votar a Constituição da República de 1976 - a abstenção foi de 8%. Um número que motivou reacções dos vários partidos a alertar para o facto de "quase um em cada 10 portugueses" não ter ido votar. Este número nunc amais seria repetido, mas nos anos seguintes a taxa de abstenção esteve sempre abaixo dos 20%.

Mais perto do final do século XX, os valores da abstenção já estavam acima dos 30% e continuaram a subir. A Madeira não foi excepção e seguiu a tendência de manos votantes. No entanto, a dúvida que se coloca, motivada pelas afirmações de partidos e comentadores políticos, é saber se abstenção tem vindo a aumentar de forma contínua.

Antes de comentar números, é importante ter em conta o facto de que um número considerável de inscritos nos cadernos eleitorais não residirem na Região. Desde logo porque há mais eleitores inscritos do que os residentes estimados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Como o DIÁRIO já noticiou várias vezes, o número de eleitores ausentes - a grande maioria são emigrantes que mantêm a residência na Região - estará entre os 30 e os 35 mil. Um número que tem um peso de 15 pontos percentuais na abstenção.

Para verificar a evolução da abstenção podemos ter como base as eleições realizadas nos últimos 10 anos, desde que Miguel Albuquerque preside ao PSD-Madeira.

Regionais 2015 abstencão: 42,5%

Legislativas 2015 abstenção: 51,5%

Autárquicas 2017 abstenção: 45,9%

Regionais 2019 abstenção: 44,5%

Legislativas 2019 abstenção: 49,7%

Autárquicas 2021 abstenção: 45,4%

Legislativas 2022 abstenção: 50,4%

Regionais 2023 abstenção: 46,7%

Ou seja, os números da abstenção oscilam. O que poderia ser correcto afirmar é que, em eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira (Regionais) a abstenção tem vindo a aumentar.