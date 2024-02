Marítimo joga no dia das Eleições Legislativas

O Tondela-Marítimo é o único jogo da 25.ª jornada da II Liga que se realiza a 10 de Março, dia das Eleições Legislativas. O encontro tem o pontapé de saída agendado para as 11 horas, com transmissão em directo na SportTV. Já o Nacional, nessa ronda, recebe o Académico de Viseu, mas no sábado, 9 de Março, a partir das 14 horas, com transmissão directa SportTV+.

Na I Liga, Benfica e Sporting entram em campo no domingo de Eleições Legislativas, em 10 de março, com as 'águias' a receberem o Estoril Praia (20H30) e os 'leões' a jogarem em Arouca (18 horas), informou esta quarta-feira a Liga de futebol.

Na I Liga, são os únicos jogos em dia das eleições, o que acontece depois de os clubes lisboetas disputarem na próxima semana a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Sporting com a Atalanta e o Benfica com o Rangers, e no intervalo antes da segunda mão.