PTP denuncia "atropelos democráticos" nas eleições internas do PSD

A candidatura do PTP à Assembleia da República alertou esta terça-feira, 5 de Março, para os "atropelos democráticos" durante as eleições internas do PSD.

“É de uma aldrabice e de um descaramento, vale tudo menos arrancar olhos, pelo que temos visto na imprensa, se já se comportam assim numas eleições internas imaginam numas eleições regionais”, apontou Raquel Coelho.

Para o PTP, o PSD de Miguel Albuquerque "não conseguiu se livrar das más práticas e copia o 'modus operandi' do tempo do Dr. Jardim".

“Vale tudo nas eleições internas do PSD menos arrancar olhos, isto é um mau exemplo a seguir e demonstrativo de tudo o que não queremos na política regional”, disse a cabeça-de-lista da candidatura do PTP.

Os trabalhistas acreditam que o PSD "precisa de ser reeducado para os valores democráticos e que não têm condições para governar a Madeira".