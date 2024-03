A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Madeira realizou uma iniciativa na rua Dr. Fernão de Ornelas, na cidade Funchal, esta quarta-feira, 6 de Março, para apelar ao aumento do valor das pensões.

Na ocasião, o presidente da associação, Celestino Ferreira, alertou que "as injustiças na distribuição da riqueza produzida, afecta grande parte dos pensionistas e idosos", pelo que considera "injusta e nada solidária" a definição das pensões.

"O aumento das pensões é imperioso para os reformados e pensionistas fazerem fase ao bruto aumento do custo de vida", defendeu.

Durante a iniciativa de contacto com a população idosa, o presidente da ARPIRAM apelou ainda ao voto nas eleições legislativas do próximo domingo, 10 de Março, considerando que "é importante votar, mas sem esquecer as forças politicas que defendem as justas reivindicações e também não esquecer as forças políticas que em campanha tudo prometem e nada cumprem".