Socialistas da UE dão hoje 'pontapé de saída' na corrida à Comissão Europeia

Os socialistas da União Europeia (UE), incluindo Olaf Scholz, António Costa e Pedro Sánchez, decidem hoje, em Roma, a nomeação de Nicolas Schmit para candidato à presidência da Comissão Europeia na próxima legislatura.

Com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia em exercício, já na corrida, os socialistas organizaram um congresso na capital italiana para escolher o luxemburguês Nicolas Schmit, que é o comissário para o Emprego e Direitos Sociais, como candidato do Partido Socialista Europeu (PES).

O primeiro-ministro demissionário e antigo secretário-geral do PS, António Costa, vai intervir pouco depois da cerimónia de abertura do congresso, prevista para pouco depois das 09:00 locais (08:00 em Lisboa).

Também participam o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez (que é também secretário-geral do PSOE), e os homólogos da Alemanha, Olaf Scholz, e da Dinamarca, Mette Frederiksen.

O presidente do PES e antigo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, e a presidente dos Socialistas & Democratas no PE, Iratxe García Pérez, também participam no congresso.

CULTURA

A escolha do representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio na Suécia, continua hoje à noite, na segunda semifinal do 58.º Festival da Canção na qual serão apurados os últimos seis finalistas do concurso.

Dez compositores e intérpretes disputam hoje os últimos seis lugares da final marcada para 09 de março, que celebra este ano o 60.º aniversário do festival.

Na segunda semifinal, que é transmitida a partir dos estúdios de Lisboa da RTP, competem, por ordem de apresentação: Buba Espinho, com "O farol", Cristina Clara, com "Primavera", Leo Middea, com "Doce mistério", FILIPA, com "You can't hide", João Couto, com "Quarto para um", Huca, com "Pede choro", No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, com "Aceitar", Maria João, com "Dia", Rita Onofre, com "Criatura", e Silk Nobre, com "Change".

Dos seis temas escolhidos hoje, cinco serão selecionados através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público). Antes de terminar a semifinal, o televoto abre novamente por um curto período para os espectadores poderem votar e escolher mais uma música para disputar a final.

DESPORTO

O Sporting de Braga tem hoje a oportunidade de igualar o FC Porto no terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, caso vença na receção ao Estrela da Amadora, em jogo da 24.ª jornada da prova.

Quartos classificados com 46 pontos, os 'arsenalistas' podem chegar aos 49 pontos, os mesmos dos 'dragões, em caso de vitória, mas ficarão a contar com mais um jogo, ficando a aguardar pelo que faz o FC Porto no domingo, quando receber o Benfica, em mais um clássico do futebol luso.

Além do encontro na 'Pedreira', a ronda 24 conta hoje mais dois encontros, com o Moreirense a receber o Rio Ave e o Estoril Praia o Vitória de Guimarães.

***

O velocista João Coelho vai disputar hoje a final dos 400 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista coberta, em Glasgow, num dia em que Tiago Luís Pereira disputa o triplo salto.

Numa prova sem o campeão olímpico e mundial ao ar livre Pedro Pablo Pichardo, ausente por lesão, Tiago Luís Pereira vai ser o único representante luso no triplo, cuja final direta está marcada para as 19:40.

Praticamente em simultâneo com os últimos saltos do concurso do triplo salto, João Coelho vai disputar a final dos 400 metros, às 21:10, depois de ter assegurado na sexta-feira a final, com novo recorde nacional nas meias-finais (45,98 segundos).

O programa nacional de hoje em Glasgow2024 fica completo com a presença das velocistas Lorene Bazolo e Rosalina Santos nas eliminatórias dos 60 metros, a partir das 11:20, e, caso se apurem, nas semifinais, às 19:45.