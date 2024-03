Mais de 200 mil eleitores podem já votar hoje em todo o país

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, é um dos mais de 200 mil eleitores que se inscreveram para o voto antecipado, hoje, uma semana antes do dia das legislativas.

No total, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), pediram para votar hoje 208.007 eleitores.

São menos do que nas legislativas de 2022 (315.785 inscritos), mas muito superior aos inscritos nas legislativas de 2019 (56.291).

O chamado voto em mobilidade permite aos eleitores votarem uma semana antes num concelho à sua escolha. Se não o fizerem, podem fazê-lo no dia das eleições, ou seja em 10 de março.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar na escolha de 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

Entre os inscritos está o Presidente da República, que decidiu votar antecipadamente por se sentir esclarecido relativamente às propostas dos candidatos e por considerar que é um estímulo contra a abstenção.

Instituída com a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 3/218, por ocasião da eleição de deputados portugueses ao Parlamento Europeu em 2019, a modalidade de voto antecipado em mobilidade foi escolhida por 285.848 nas eleições legislativas de 2022.

Hoje, também é notícia:

POLÍTICA

Os líderes dos principais partidos concorrentes às eleições legislativas vão hoje concentrar as suas ações no Norte e Centro do país, com arruadas e comícios no arranque da segunda semana de campanha.

A oito dias das eleições legislativas antecipadas, o líder do PS mantém-se em campanha no Norte do país, arrancando o dia em Vila do Conde, com uma arruada em Caxinas, seguida de mais duas ações de rua, em Guimarães e em Vizela, e, ao final do dia, dois comícios, o primeiro em Braga e, a fechar a jornada, em Viana do Castelo.

O líder do PSD e da coligação Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro, vai andar pelo Centro, começando o dia com uma visita à Figueira da Foz, seguindo-se um almoço/comício em Coimbra e, a fechar, um comício em Viseu.

O presidente do Chega, André Ventura, terá os habituais dois comícios diários do partido, um em Castelo Branco, à hora de almoço, e o segundo em Leiria, pela hora de jantar, enquanto Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, tem uma ação de campanha na Praia de Matosinhos, de manhã, e a visita a uma exploração vinícola em Viseu, durante a tarde.

Em Alcácer do Sal, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, arranca a segunda semana de campanha com uma sessão com micro, pequenos e médios empresários, seguida de um almoço/comício, e, já em Lisboa, participa num desfile da CDU, às 15:00, com início na Praça do Município.

A campanha do BE fica hoje por Lisboa, com um comício na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, à tarde, que vai contar com a atual coordenadora do partido, Mariana Mortágua, e com a ex-coordenadora, Catarina Martins.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, vai estar em Oeiras, durante a manhã, no Passeio Marítimo e no Mercado de Algés, e, à tarde, vai marcar presença no jogo da equipa feminina de futebol do Estrela da Amadora.

Já Rui Tavares, do Livre, começa o dia em Lisboa, a visitar a Associação Kriativu "atelier de criação para a comunidade" e, ao início da tarde, desloca-se a Sintra, para uma visita ao Newsmuseum e à associação "A Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins".