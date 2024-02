'A Madeira e os Ventos da Emigração' amanhã no Fórum Machico

A exposição itinerante 'A Madeira e os Ventos da Emigração' segue agora para o concelho de Machico. A cerimónia de abertura decorre amanhã, sexta-feira, dia 1 de março, no Fórum Machico, onde ficará patente até 5 de Abril.

Uma mostra promovida pelo Governo Regional, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, em parceria com o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, com o Centro de Estudos e História do Atlântico, e com o apoio da Câmara Municipal de Machico, que permitiu que estivesse neste concelho durante este período.

'A Madeira e os Ventos da Emigração' é uma exposição composta por 85 fotografias, algumas inéditas, que retrata a realidade da Madeira e o quotidiano das suas gentes nos três primeiros quartéis do século XX que, em busca de melhores condições de vida, se viram forçadas a emigrar, e acabaram por levar o nome e a herança cultural da Região além-fronteiras.

Na cerimónia de abertura estarão presentes o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu e o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco.